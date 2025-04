La Juventus ha scelto il nuovo allenatore | Sarri torna in panchina

Leggi su Sportface.it

Tudor può salutare anche in caso di qualificazione alla prossima Champions. Il croato andrebbe via dopo il Mondiale per ClubNella conferenza stampa di presentazione, Giuntoli ha detto che Tudor sarà l’dellaanche al Mondiale per Club. Vero, possibile considerato che il torneo inizierà negli States subito dopo la fine della stagione. Il croato potrebbe guidare la squadra in America anche in caso di mancata qualificazione in Champions visti i tempi ristrettissimi per un ulteriore cambio di.Il destino di Tudor se non è già segnato poco ci manca. C’è un po’ la convinzione, che si basa sulle modalità con cui èto a Torino e sul contratto breve fattogli firmare dal club di Exor, che possa andare via dalla Juve a prescindere, ovvero pure nel caso in cui riuscisse ad arrivare quarto.