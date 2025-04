Cinecittà World | ponti di primavera da Kolossal tra adrenalina e divertimento

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 3 aprile 2025 – Idisi avvicinano portando un’irresistibile voglia di svago. Per le festività di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio,propone un’avventura cinematografica dove l’si mescola al, tra spettacoli dal vivo, aree a tema, set iconici, 40 attrazioni ed esperienze uniche in Italia. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma mette d’accordo adulti e bambini con un viaggio che dalle oscurità di Inferno, la montagna russa indoor ispirata a Dante, porta sui tetti della Firenze del Rinascimento a bordo di Volarium, l’unico flying theatre in Italia, passando tra le inversioni da record della montagna russa Altair, fino alle discese mozzafiato del water family coaster Aktium, che conducono al selvaggio Far West sulle note di Ennio Morricone, non senza aver prima fatto visita ai dinosauri di Jurassic War.