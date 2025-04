Lanazione.it - Sottrae portafoglio a un turista e si allontana: bloccato

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 aprile 2025 - Hanno derubato unin pieno centro ma sono stati visti e bloccati dal reparto Antidegrado della Polizia Municipale. Si tratta di due cittadini rumeni già noti alle forze dell’ordine e che sono stati arrestati per furto aggravato in flagranza. L’episodio risale a lunedì scorso. Erano le 15 circa quando una pattuglia in servizio in centro ha notato due persone che, per il loro comportamento, hanno fatto scattare un campanello d’allarme. Il sospetto era che si trattasse di persone dedite ai furti con destrezza ai danni dei turisti e quindi gli agenti hanno iniziato a tenerli d’occhio. E dopo un’ora il sospetto è divenuto realtà. I due uomini si sono avvicinati a una coppia di anziani turisti, il primo li ha distratti mentre il secondo ha sfilato ildalla tasca dell’uomo.