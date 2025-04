Ilpescara.it - Pineto-Pescara, derby importantissimo per entrambe: ultime, probabili formazioni e dove vederlo in tv e in streaming

Leggi su Ilpescara.it

Unda sold out in 40 minuti. Tagliandi letteralmente polverizzati. D'accordo l'impianto è piccolo, ma questo dato rispecchia l'importanza dell'incontro perle tifoserie., di scena per la prima volta al Mariani-Pavone, è fondamentale per le aspirazioni playoff dei.