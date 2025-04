Ilpescara.it - È un uomo di 57 anni tornato in Albania l'indagato per la donna ritrovata seminuda e carbonizzata

Leggi su Ilpescara.it

È undi 57di nazionalità albanese l'per la morte di Fabiana Piccioni, estetista 46enne di Giulianova trovata nuda e semi-lo scorso gennaio nella boscaglia, in via Cavoni a Giulianova, come riporta l'AdnKronos.Laera scomparsa il 2 gennaio scorso da casa ed.