Pensionata 70enne super fortunata al Gratta e vinci | 2 milioni di euro vinti così

Martedì 1° aprile, a Riccione, una donna di 70 anni ha centrato unata da capogiro: duedigrazie a unda appena 10. La protagonista, unache gioca solo saltuariamente, ha acquistato il biglietto nella tabaccheria Gabri di viale Diaz, decidendo di “provare” la sorte come aveva fatto altre volte, senza troppa convinzione.E invece, stavolta, la fortuna ha deciso di bussare davvero. La donna, incredula davanti ai simboli vincenti, ha addirittura chiesto ai titolari della tabaccheria di completare la giocata al suo posto. “Ci ha passato la monetina per finire dire”, raccontano al Corriere di Bologna, ancora stupiti dall’accaduto.Leggi anche: “Trovata morta”. Scomparsa da una settimana, la terribile scoperta sulla 22enne Ilaria SulaUna possibilità su 9: l’incredibiletaTornata a casa sconvolta, laha realizzato piano piano di aver appena cambiato per sempre la sua vita.