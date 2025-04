Game-experience.it - Nintendo Switch 2 supporterà DLSS e Ray Tracing, conferma Nintendo

ha annunciato che la sua prossima console,2, integrerà le avanzate tecnologie Nvidiae Ray, segnando un significativo passo avanti nel panorama videoludico. Queste innovazioni promettono di elevare l’esperienza di gioco a nuovi livelli di realismo e fluidità.?Come leggiamo su IGN, il(Deep Learning Super Sampling) è una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale sviluppata da Nvidia e che utilizza il machine learning per effettuare l’upscaling in tempo reale di immagini a bassa risoluzione, migliorando sia le prestazioni che la qualità visiva dei giochi. In pratica, consente alla console di renderizzare un gioco a una risoluzione inferiore e poi aumentarla, mantenendo un’elevata qualità dell’immagine senza compromettere le prestazioni.Il ray, d’altra parte, è una tecnica di rendering che simula il comportamento fisico della luce per produrre effetti visivi estremamente realistici, come riflessi accurati e ombre dettagliate.