Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 4 Aprile 2025: Vergine, concediti del relax

L’diFox per oggi,ArieteLa Luna ti invita alla riflessione, mentre tu desideri azione. Trova un equilibrio: il coraggio non è solo nell’agire, ma anche nel sentire. In amore, un gesto sincero vale più di mille parole. Sul lavoro, potresti risolvere una questione spinosa. La fortuna è stabile.ToroLa Luna opposta ti rende suscettibile. Se smetti di voler controllare tutto, potresti scoprire nuove opportunità. In amore, comunica apertamente nonostante le esitazioni. Sul lavoro, affronta le sfide con risultati concreti. La fortuna è altalenante, ma gestibile.GemelliGiornata favorevole per le relazioni. Non trascurare le nuove amicizie che potrebbero evolversi in qualcosa di più profondo. Mostrati sincero e leale. Sul lavoro, il tuo dinamismo si rifletterà positivamente nelle attività quotidiane.