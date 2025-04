Roma, prende fuoco il giaciglio di un clochard

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 aprile 2025- Nella notte, transitando in piazza Vittorio Emanuele II angolo via Carlo Alberto, i Carabinieri della Stazione diPiazza Dante hanno notato, sotto il porticato, un principio di incendio propagarsi da undi fortuna di un.Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno messo in salvo l’uomo, un 33enne del Gambia senza fissa dimora, che dormiva, ignaro di quanto gli stava accadendo.Richiesto intervento dei Vigili delche hanno estinto le fiamme, innescate probabilmente per cause accidentali da un mozzicone di sigaretta, che hanno interessato un materasso e delle coperte.Sul posto è intervenuto anche il 118 ma il 33enne, rimasto illeso, ha rifiutato l’intervento medico nonostante la forte agitazione per l’accaduto.