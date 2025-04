Unlimitednews.it - Alessandra Amoroso torna con il nuovo singolo “Cose stupide”

ROMA (ITALPRESS) – Fuori venerdì 4 aprile “” (Epic / Sony Music), ildi, disponibile in radio e in digitale, che racconta in modo diretto e sincero la complessità di una relazione che oscilla tra desiderio e disillusione.Scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria e prodotto da CELO, “” è un midtempo che, pur mantenendo un ritmo leggero e coinvolgente, esplora le sfumature di un sentimento da vivere fino in fondo concedendosi, tra alti e bassi, la possibilità di sbagliare, anche di soffrire. Il brano racconta una storia attraverso immagini e simboli, che hanno anche ispirato il lavoro di art direction di Corrado Grilli, che ne ha firmato la copertina.L’artista tornerà live a partire dall’11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma con il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”, prodotto e organizzato da Friends and Partners.