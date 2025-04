Iltempo.it - Tajani: Reagire a dazi Usa, ma senza farsi prendere dal panico

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista)Bruxelles, 03 aprile 2025 “L'importante è avere una visione complessiva di quello che è il commercio internazionale europeo e del nostro Paes. Noi abbiamo dato vita già da quindici giorni ad un Piano d'azione per l'export, per esplorare i mercati extra Ue, con l'obiettivo di raggiungere 700 miliardi entro la fine della legislatura. La cosa da fare è quella di nonmai dal, perché non c'è bisogno di mettersi paura, bisogna occuparsi e non preoccuparsi. Noi non ci siamo assolutamente fattidalla paura”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a margine della riunione ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev