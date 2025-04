Veneziatoday.it - Lafert, prosegue il risanamento. I sindacati: «Piano da monitorare»

Leggi su Veneziatoday.it

Nessuna novità significativa dal tavolo su- azienda leader nella progettazione e produzione di motori elettrici, con oltre 700 dipendenti tra San Donà e Noventa di Piave - tenutosi ieri in sede regionale. E se non cresce la preoccupazione, allo stesso modo per ora non cresce la fiducia. .