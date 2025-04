Mistermovie.it - Mister Movie | Zerocalcare torna su Netflix, in arrivo la terza serie animata

Leggi su Mistermovie.it

Dopo il successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo,è già al lavoro su un nuovo progetto animato per. La conferma arriva da Valerio Mastandrea, storico doppiatore dell’Armadillo, che ha rivelato la notizia durante un’intervista al podcast Supernova di Alessandro Cattelan.3 insuMastandrea, ospite del programma per promuovere il suo film Nonostante, ha parlato dell’impatto culturale delle battute delle precedentidi, molte delle quali sono diventate dei veri e propri meme virali. Alla domanda di Cattelan su come abbia vissuto questa popolarità, l’attore ha risposto con una battuta che non lascia dubbi: «Ne stiamo partorendo altre», confermando che il nuovo progetto è già in fase di realizzazione.