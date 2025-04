Iltempo.it - Già iniziati i preparativi per le elezioni in Ucraina. I nodi per il voto del post-Zelensky

per leinsono di fatto in corso. E da alcuni mesi. Con discussioni su questioni pratiche come la stampa delle schede, la sicurezza dei seggi e le modalità delper i milioni di sfollati all'estero. Anche se ufficialmente Kiev continua a sostenere che non è possibile votare con una guerra in corso «secondo la costituzione e il buon senso a causa dei problemi della sicurezza», come ha dichiarato il portavoce della presidenza, Dmytro Lytvyn. «Negli ultimi mesi ci sono statireali per le. Ci sono molti segnali di attività nei quartier generali dell'organizzazione delle, circolano pubblicità senza clamori, sono distribuiti milioni di bollettini speciali sui leader di partito», ha testimoniato a Radio Europa libera Oleksiy Koshel, direttore dell'Ong Comitato degli elettori ucraini.