Dilei.it - Pietro Moretti, chi è il figlio di Nanni Moretti

Leggi su Dilei.it

Solo ed unicodel più noto, nato dal legame di lunga data con Silvia Nono, è nato a Roma il 18 aprile 1998. Riservato e lontano dai riflettori, ha scelto una strada diversa da quella del padre: non il cinema, ma la pittura, divenendo un artista affermato.Chi èartista del celebre registaha di certo ereditato l’estro artistico del padre, seppur in un ambito diverso: il giovane ad oggi è un pittore molto quotato che ha coltivato il proprio talento intraprendendo un percorso di studi presso la Slade School of Art di Londra, istituto nel quale ha conseguito il diploma nel 2020.In comune con il padre, celebre regista italiano, il ventisettenne ha vissuto una breve parentesi nel cinema in veste di attore da bambino, nel film Aprile, ben prima dunque che la sua vera passione prendesse il sopravvento conducendolo lontano dal set.