Il Direct di Switch 2 è stato un successo ma c’è qualcosa che non convince

Dopo mesi di attesa e speculazioni, il Nintendodedicato a Nintendo2 ha finalmente svelato le caratteristiche della nuova console. L’evento, trasmesso il 2 aprile 2025, ha fornito una panoramica approfondita sulle funzionalità hardware, sulle novità software e sui giochi che accompagneranno il lancio previsto per il 5 giugno 2025. Tuttavia, nonostante le aspettative e unricco di annunci, una scelta strategica di Nintendo ha lasciato molti con un senso di insoddisfazione.2 si distingue per un ampio schermo LCD da 7,9 pollici (1 da 6,2 pollici) con risoluzione 1080p e supporto HDR. Può raggiungere i 120 FPS in modalità portatile e 4K in modalità dock. L’hardware è potenziato con 256 GB di memoria interna (a differenza dei 32 di1) e un sistema di raffreddamento migliorato.