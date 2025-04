Juventusnews24.com - Salah Juventus, un sogno destinato a rimanere tale: è arrivata la sua decisione sul futuro. Novità sulla stella del Liverpool

di RedazioneNews24rimane un: rinnovo colsempre più vicino per laegiziana. Tutti i dettagliMohamed, ancora in scadenza di contratto a giugno con il, era stato accostato anche al calciomercato Juve in caso di mancato rinnovo con i Reds.Tuttavia, come riportato da Foot Mercato, l’egiziano ex Roma sarebbe ormai vicino al rinnovo con il club inglese. Le parti stanno arrivando ad un accordo per il prolungamento, con l’esterno che dovrebbe così proseguire la sua avventura in Premier League.Leggi sunews24.com