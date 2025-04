Quotidiano.net - Bruce Springsteen lancia 'Tracks II: The Lost Albums' con 83 brani inediti

Leggi su Quotidiano.net

apre il suo scrigno di canzoni inedite e annuncia l'uscita di una raccolta con sette album 'perduti' per un totale di 83, 74 dei quali mai usciti prima. Il regalo che il Boss fa ai suoi fan si intitola 'II: The' (Sony Music) e sarà disponibile dal 27 giugno. Si tratta di un cofanetto che colma capitoli significativi nella sua lunga e ricca carriera e offre, quindi, una preziosa panoramica sulla sua vita e sul suo percorso artistico. "I '' - ha spiegato- erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati. Ho suonato questa musica per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. Sono felice che ora possiate finalmente ascoltarla. Spero che vi piaccia". Isono stati composti tra il 1983 e il 2018, i titoli degli album sono 'LA Garage Sessions '83', 'Streets of Philadelphia Sessions', 'Faithless', 'Somewhere North of Nashville', 'Inyo', 'Twilight Hours', 'Perfect World'.