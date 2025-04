Cultweb.it - Che cos’era il piano Marshall? Quando per gli USA la stabilità dell’Europa era primaria

Il, ufficialmente noto come European Recovery Program, è stato un programma di aiuti economici promosso dagli Stati Uniti per la ricostruzionedopo la Seconda Guerra Mondiale. Annunciato il 5 giugno 1947 dall’allora Segretario di Stato americano Georgedurante un discorso all’Università di Harvard, aveva l’obiettivo di stimolare la ripresa economica europea, rafforzare lapolitica e contrastare l’influenza sovietica nel continente.Alla fine del secondo conflitto mondiale, infatti, l’Europa si trova in una situazione drammatica. Le città erano devastate dai bombardamenti, le infrastrutture distrutte e le economie in ginocchio. Anche l’inflazione era alta, la disoccupazione diffusa e la scarsità di beni di prima necessità rendevano difficile la ripresa.