Gerard Depardieu rinviato il processo per violenza sessuale | motivi di salute Come sta l’attore

Gerard Depardieu alle prese con un processo per violenza sessuale e molestie: l'iter giudiziario slitta all'anno prossimo. Motivi di salute. Gerard Depardieu esce di scena. Almeno per il momento. Tornerà l'anno prossimo, ma non si tratta di un film da protagonista. La sua è un'epopea legale. In questi giorni infatti ci sarebbe dovuto essere il primo atto del processo che vede imputato l'attore francese per violenza sessuale e molestie. Le denunce da parte di alcune donne sembrerebbero aver colpito nel segno. L'inizio del processo, tuttavia, è rimandato di un anno a causa di motivi di salute.

Gerard Depardieu, rinviato il processo per violenza sessuale: l'attore assente per «motivi di salute»

È stato rinviato al 24 e 25 marzo il processo a Gerard Depardieu, accusato di aver aggredito sessualmente due donne sul set del film Les Volets Verts nel 2021. Lo ha deciso il presidente ...

Gérard Depardieu, il processo per violenza sessuale slitta all’anno prossimo: lui non si presenta per «motivi di salute»

L'attore è accusato di aver aggredito sessualmente due donne - una scenografa e un'assistente alla regia - durante le riprese del film Les Volets Verts. In tutto, circa 20 donne hanno accusato Depardi ...

Gérard Depardieu, rinviato il processo per violenze sessuali. Le accuse

Due donne hanno denunciato il divo 75enne di aggressioni durante le riprese del film ‘Les Volets Verts’ nel 2021. Il suo difensore ha chiesto un rinvio, disposta una valutazione sulla sua salute ...

“Gérard Depardieu non è in condizioni di salute idonee per stare in tribunale”, rinviato il processo per stupro

Il processo per stupro di Gérard Depardieu è stato rinviato a marzo: l’attore, come spiegato dai legali, non è in grado di presentarsi in tribunale per motivi di salute. Depardieu era stato citato in ...