Elkann diserta la Commissione, Schlein attacca: «Atteggiamento da stigmatizzare, dice che non ci sono novità ma già si parla di licenziamenti» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sul «no» di John Elkann a riferire in parlamento sulla crisi dell’automotive, le forze politiche sembrano quasi fare fronte comune. Dopo le parole indignate del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ieri in una nota aveva sottolineato che «scavalcare il parlamento sarebbe un atto grave», è arrivato anche l’attacco della segretaria del Pd Elly Schlein. «Occorre stigmatizzare l’Atteggiamento del presidente di Stellantis», ha detto la leader dem. Affondando la lama soprattutto contro l’Atteggiamento di Elkann, che avrebbe snobbato la convocazione «adducendo la motivazione che non ci sarebbero novità» con la sua lettera al presidente della Commissione Attività Produttive di Montecitorio, Alberto Gusmeroli. Stellantis e la necessità di «un piano industriale solido» L’indignazione di Elly Schlein nasce dal presunto comportamento “doppio” dei vertici di Stellantis. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sul «no» di Johna riferire inmento sulla crisi dell’automotive, le forze politiche sembrano quasi fare fronte comune. Dopo le parole indignate del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ieri in una nota aveva sottolineato che «scavalcare ilmento sarebbe un atto grave», è arrivato anche l’attacco della segretaria del Pd Elly. «Occorrel’del presidente di Stellantis», ha detto la leader dem. Affondando la lama soprattutto contro l’di, che avrebbe snobbato la convocazione «adducendo la motivazione che non ci sarebbero» con la sua lettera al presidente dellaAttività Produttive di Montecitorio, Alberto Gusmeroli. Stellantis e la necessità di «un piano industriale solido» L’indignazione di Ellynasce dal presunto comportamento “doppio” dei vertici di Stellantis.

