Elezioni Usa anche Schwarzenegger sostiene Kamala Harris | Sono americano prima che repubblicano

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – La star di Hollywood ed ex governatore della California Arnoldha rivelato sul proprio profilo X di appoggiarein vista dellepresidenziali Usa 2024. Nonostante la ormai lunga appartenenza al Partitol’attore, interprete di personaggi cult come Conan il Barbaro e Terminator, non ha nascosto la propria preferenza per la candidata del Partito Democratico. Nel lungo post di sostegno,ha dichiarato che secondo lui una seconda presidenza Trump potrebbe portare solo divisione e altri quattro anni di incompetenza. Si tratta dell’ultimo di una lunga fila di vip che sipubblicamente esposti per l’uno o l’altro sfidante, in una campagna elettorale all’ultimo scontro che sta ormai volgendo al termine. Ex governatore: 'Con Trump altri 4 anni di str.