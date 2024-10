Laprimapagina.it - Genova. Bucci: abbiamo vinto contro i signori del no

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Sono contento per la Liguria e per i cittadini.del no. La buona Liguria non torna indietro”. Queste le parole del neo Governatore della Liguria. “Sono stati dei bei 45 giorni di campagna. Sarò il presidente di tuti i liguri” afferma il sindaco uscente di. Marco, sindaco uscente di, ha confermato la Regione al centrodestra con il 48,79% dei votiil campo largo (dai piddini ai grillini) guidato da Andrea Orlando che si è fermato al 47,35%. Sul voto ha pesato l’allerta alluvione che ha scoraggiato tantissimi liguri a recarsi alle urne. Il centrodestra hanonostante la sinistra giustizialista che ha mandato a casa Giovanni Toti. Andrea Orlando, fortemente amareggiato per una vittoria che sentiva in tasca ma gli è sfuggita di mano, ha telefonato a Marcoper ammettere la sconfitta.