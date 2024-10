The Penguin | trailer del settimo episodio

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ThedelDopo la messa in onda dell’6, come di consueto MAX e HBO hanno diffuso ildell’7 di The, l’acclamata serie tv di successo spin-off di The Batman. “Mi è piaciuto molto fare la parte nel film di Batman e l’idea che saremmo stati viziati dall’avere otto ore per approfondire la psicologia e la storia di questo personaggio”, ha detto Farrell. “I retroscena hanno un ruolo importante nella serie televisiva”. Un’altra parte importante della sua storia sarà Sofia di Cristin Milioti, anche se non si sa molto del suo personaggio, Farrell ha rivelato: “Sono due sopravvissuti che sono stati immersi in mondi di doppiezza, sconfitta e violenza”, e ha aggiunto: “Sono molto sospettosi. Hanno anche un passato molto personale”. Sarà molto interessante vedere come si svilupperà questa storia.