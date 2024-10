Schifani annuncia il reddito di povertà per i siciliani: "Ecco 30 milioni di euro" (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Martedì presenteremo una proposta nella legge di assestamento che interviene sulle famiglie povere, con uno stanziamento di 30 milioni di euro per le famiglie che non superano l'Isee di 5 mila euro. Vorrei chiarire che non è reddito di cittadinanza ma reddito di povertà. Che è cosa diversa Cataniatoday.it - Schifani annuncia il reddito di povertà per i siciliani: "Ecco 30 milioni di euro" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Martedì presenteremo una proposta nella legge di assestamento che interviene sulle famiglie povere, con uno stanziamento di 30diper le famiglie che non superano l'Isee di 5 mila. Vorrei chiarire che non èdi cittadinanza madi. Che è cosa diversa

