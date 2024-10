Regionali Liguria, affluenza al palo. Il maltempo la frena. Oggi si vota fino alle 15, poi lo spoglio (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Spezia, 27 ottobre 2024 – Meno liguri alle urne. affluenza in calo alle elezioni Regionali. alle 23 di ieri sera, alla chiusura del primo giorno di votazioni, ha votato il 34.68% degli aventi diritto. Una percentuale inferiore rispetto alle elezioni del 2020, quando l’affluenza allo stesso orario era stata del 39.80%. Un trend, quello delle votazioni, frenato forse dal maltempo, e confermato anche nelle precedenti proiezioni. alle 19 aveva votato il 30,6%: una percentuale inferiore rispetto al 2020, quando l’affluenza allo stesso orario era stata del 32,06%. Nello Spezzino alle 19 aveva votato il 30,87% (31,18% alle Regionali del 2020), mentre alle 12 gli elettori che si erano già presentati alle urne sono stati l’11,94%, in calo rispetto al 13,08% maturato a poche ore dall’apertura dei seggi nel 2020. Lanazione.it - Regionali Liguria, affluenza al palo. Il maltempo la frena. Oggi si vota fino alle 15, poi lo spoglio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Spezia, 27 ottobre 2024 – Meno liguriurne.in caloelezioni23 di ieri sera, alla chiusura del primo giorno dizioni, hato il 34.68% degli aventi diritto. Una percentuale inferiore rispettoelezioni del 2020, quando l’allo stesso orario era stata del 39.80%. Un trend, quello dellezioni,to forse dal, e confermato anche nelle precedenti proiezioni.19 avevato il 30,6%: una percentuale inferiore rispetto al 2020, quando l’allo stesso orario era stata del 32,06%. Nello Spezzino19 avevato il 30,87% (31,18%del 2020), mentre12 gli elettori che si erano già presentatiurne sono stati l’11,94%, in calo rispetto al 13,08% maturato a poche ore dall’apertura dei seggi nel 2020.

Regionali Liguria, affluenza al palo. Il maltempo la frena. Oggi si vota fino alle 15, poi lo spoglio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alle ore 23 di domenica 27 ottobre 2024 il ministero dell'Interno ha reso noti i dati relativi all'affluenza alle urne in occasione delle elezioni regionali 2024. Le votazioni si sono chiuse temporaneamente, ma riprenderanno nella giornata ... (Genovatoday.it)

Alle elezioni regionali in Liguria vince l’astensionismo. Alle 19 ha votato solo il 30,72% dei cittadini. La situazione. Sulla base dei dati rilevati in 1.690 sezioni su 1.785, i votanti del primo giorno delle regionali in Liguria sono stati il ... (Notizie.com)

Aperti da stamani alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Liguria. Sono 1.341.799 i cittadini chiamati a votare, oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, il nuovo presidente della Regione e i t ... (msn.com)

Complice la pioggia e una politica sorpresa dalle proporzioni del caso dei dati rubati anche a cariche istituzionali, la prima giornata è scorsa via in modo sonnolento, senza particolari notizie. I ... (msn.com)

In particolare i numeri sono in diminuzione in tre province su quattr o, solo a Genova il dato è leggermente superiore: alle 12 aveva votato il 14,29% degli aventi diritto contro il 14,19% del 2020, a ... (ilfattoquotidiano.it)