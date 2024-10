Kia presenta CarPay e l’accordo con Parkopedia per pagare i parcheggi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Kia hato, il servizio di pagamento in auto del brand che consente ai clienti diservizi ed altro rimanendo comodamente in vettura, disponibile in primis sulla nuovissima EV3. La prima funzionalità offerta sarà, servizio che in Europa aiuta i conducenti ad individuare ilo più vicino alla loro destinazione e a pagarlo direttamente dallo schermo di navigazione. “L’introduzione di un servizio di pagamento in auto rapun significativo passo in avanti a tutto vantaggio della comodità degli utenti, grazie ai software e alla connettività che permettono un continuo ampliamento delle funzionalità del veicolo” ha dichiarato Sjoerd Knipping, Vice President Product & Marketing Kia Europe.