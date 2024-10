Furto nella pizzeria I Caporale a Casalnuovo: ladri in azione nonostante l’allarme (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una notte da dimenticare per la pizzeria I Caporale situata in via Nazionale delle Puglie a Casalnuovo. La scorsa notte, un gruppo di ladri ha devastato la pizzeria, portando via la cassa nonostante i sistemi di sicurezza siano stati attivati. Questo evento ha scosso la comunità locale, già abituata a eventi criminosi nel quartiere. Il video dell’accaduto è diventato virale, mostrando la determinazione e la velocità con cui i malviventi hanno agito. L’azione criminale: rapida e furtiva I ladri, al numero di tre, hanno scassinato la saracinesca della pizzeria in pochi istanti. nonostante l’impianto di allarme fosse in funzione, la loro rapidità ha lasciato poche possibilità di intervento. La modalità operativa è stata definita audace; i criminali sono riusciti a danneggiare i fili della corrente, inibendo ulteriormente le misure di sicurezza. Gaeta.it - Furto nella pizzeria I Caporale a Casalnuovo: ladri in azione nonostante l’allarme Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una notte da dimenticare per lasituata in via Nazionale delle Puglie a. La scorsa notte, un gruppo diha devastato la, portando via la cassai sistemi di sicurezza siano stati attivati. Questo evento ha scosso la comunità locale, già abituata a eventi criminosi nel quartiere. Il video dell’accaduto è diventato virale, mostrando la determine la velocità con cui i malviventi hanno agito. L’criminale: rapida e furtiva I, al numero di tre, hanno scassinato la saracinesca dellain pochi istanti.l’impianto di allarme fosse in funzione, la loro rapidità ha lasciato poche possibilità di intervento. La modalità operativa è stata definita audace; i criminali sono riusciti a danneggiare i fili della corrente, inibendo ulteriormente le misure di sicurezza.

