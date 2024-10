Anna Castiglia: «Non mi piace non essere presa sul serio perché sono giovane e donna. C'è sempre un uomo che vuole spiegarti le cose che già sai» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Anna Castiglia è al suo disco d'esordio, dal titolo Mi piace, scritto quasi interamente durante la pandemia e in una casa famiglia. Si parla di relazioni, incontri e spiritualità ma anche di emozioni che non è sempre così facile tirar fuori Vanityfair.it - Anna Castiglia: «Non mi piace non essere presa sul serio perché sono giovane e donna. C'è sempre un uomo che vuole spiegarti le cose che già sai» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)è al suo disco d'esordio, dal titolo Mi, scritto quasi interamente durante la pandemia e in una casa famiglia. Si parla di relazioni, incontri e spiritualità ma anche di emozioni che non ècosì facile tirar fuori

Anna Castiglia: «Non mi piace non essere presa sul serio perché sono giovane e donna. C'è sempre un uomo che vuole spiegarti le cose che già sai»

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando assapori la musica di Anna Castiglia, il gusto frizzante della provocazione è deciso e riconoscibile. «Mi piace», il suo album, ne trattiene un bel po'. Sponda pop, tracce di R&B, impronte di cantautorato e impreviste influenze samba: nel ... (Iltempo.it)

Il primo album di Anna Castiglia, intitolato “Mi Piace”, è una raccolta di 12 brani che esplorano temi come nostalgia, amore, resistenza e fede. L’artista, pronta a presentare l’album domani, ha spiegato che il titolo è un invito all’autenticità e ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Anna Castiglia e la Social Band si esibiscono con "Mi piace". La lettera-testamento di Sammy Basso, "non siate tristi, io ho vissuto felicemente" 10 ricette magiche Uragano Milton in Florida ... (msn.com)

Ballando con le Stelle 2024, Anna Lou Castoldi al centro della scena: ecco perché è la rivelazione di quest’anno ... (ilsussidiario.net)

Anna Lou Castoldi a Ballando con le Stelle rivela di aver sofferto di dismorfia e bullismo: "Per me era imbarazzante esistere, pensavo di far schifo..." ... (ilsussidiario.net)