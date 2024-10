Usa 2024: Harris o Trump? Ecco come governerà chi vincerà (Di domenica 27 ottobre 2024) Vista dagli Stati Uniti e dall’Europa la corsa alla Casa Bianca evidenzia due visioni contrapposte. Più di ogni altra cosa, agli americani interessa l’economia mentre al di qua dell’Atlantico preoccupa cosa cambierà rispetto all’Unione europea, alla guerra in Ucraina e alla crisi in Medio Oriente e, più in generale, rispetto agli equilibri tra Occidente e resto del mondo, in primo piano rispetto alla Russia e alla Cina. L’attuale prospettiva euro atlantica di Biden è destinata, in ogni caso, a voltare pagina. come e quanto dipenderà dal nuovo presidente degli Stati Uniti. Le risposte su questi temi durante la campagna elettorale mostrano intenzioni e programmi contrapposti. Donald Trump è convinto di poter risolvere il conflitto russo ucraino a suo modo, parlando più con Putin che con Zelensky, il quale sembra predestinato a concessioni territoriali alla Russia. Formiche.net - Usa 2024: Harris o Trump? Ecco come governerà chi vincerà Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Vista dagli Stati Uniti e dall’Europa la corsa alla Casa Bianca evidenzia due visioni contrapposte. Più di ogni altra cosa, agli americani interessa l’economia mentre al di qua dell’Atlantico preoccupa cosa cambierà rispetto all’Unione europea, alla guerra in Ucraina e alla crisi in Medio Oriente e, più in generale, rispetto agli equilibri tra Occidente e resto del mondo, in primo piano rispetto alla Russia e alla Cina. L’attuale prospettiva euro atlantica di Biden è destinata, in ogni caso, a voltare pagina.e quanto dipenderà dal nuovo presidente degli Stati Uniti. Le risposte su questi temi durante la campagna elettorale mostrano intenzioni e programmi contrapposti. Donaldè convinto di poter risolvere il conflitto russo ucraino a suo modo, parlando più con Putin che con Zelensky, il quale sembra predestinato a concessioni territoriali alla Russia.

