Ilfattoquotidiano.it - Mamma cerca la figlia 19enne, poi la scoperta choc: la trova morta carbonizzata nel forno della panetteria del supermercato dove lavoravano insieme

(Di domenica 27 ottobre 2024) Per ore non ha avuto notizieche lavorava con lei in un, poi la: eraall’interno di unindustriale del reparto. È la tragedia che si è consumata in unWalmart di Halifax, in Canada,Gursimran Kaur, 19 anni, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Gursimran e sua madreentrambe nel repartodel negozio: durante un turno di domenica, la ragazza è scomparsa improvvisamente. La madre, preoccupata, ha iniziato arla, ma le sue ricerche si sono concluse nel modo più tragico: hato i resti carbonizzatiall’interno di un grandeancora in funzione.