Assegno di vedovanza per invalidi al 100% e inabili al lavoro. La guida

Assegno integrativo alla pensione di reversibilità, comunemente conosciuto come Assegno di vedovanza. Cos'è e come funziona. L'Assegno di vedovanza è un Assegno che integra la pensione di reversibilità per i vedovi che sono inabili al lavoro o in alternativa, beneficiari dell'Assegno di accompagnamento.

