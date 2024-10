Gaeta.it - Andrea Orlando esprime gratitudine per lo svolgimento del voto in Liguria nonostante il maltempo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente intervento del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, ha messo in luce l’importante lavoro svolto da diverse categorie di persone durante l’emergenza meteo che ha colpito la regione. Le frequentissime piogge e i disagi causati dalnon hanno impedito il regolaredelle votazioni, ben organizzate grazie all’impegno di chi opera in situazioni critiche. In questo contesto delicato,ha volutore il suo apprezzamento e la sua vicinanza a tutti coloro che si sono prodigati per garantire la sicurezza e l’integrità del processo elettorale. L’importanza dele il lavoro degli operatori Ilrappresenta un momento cruciale nella vita democratica di un paese, ed è fondamentale garantire che possa svolgersi in condizioni di sicurezza e stabilità .