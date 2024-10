Ilfogliettone.it - Una strategia di prevenzione: Israele avverte l’Iran del raid aereo e attiva canali segreti

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo settimane di tensione,ha dato il via a un’operazione militare di notevole portata contro obiettivi strategici in Iran. Il blitz, denominato “Giorni del pentimento”, ha visto il coinvolgimento di oltre cento aerei israeliani, tra cui caccia e droni, che in poche ore hanno attaccato venti siti militari in Iran. Ilè stato il culmine di un mese di provocazioni e avvertimenti, seguito direttamente dal premier israeliano Benyamin Netanyahu, che ha monitorato l’operazione da un bunker.Attacco mirato per una risposta contenutaL’azione israeliana è scattata in risposta al lancio di circa duecento missili balistici da parte del regime iraniano all'inizio di ottobre, un attacco che aveva colpito il territorio israeliano come vendetta per l’uccisione del leader di Hezbollah, Ismail Haniyeh, e di altri esponenti di alto livello delle milizie filo-iraniane.