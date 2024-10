Anticipazionitv.it - Temptation Island, Giulia Duranti si racconta dopo aver portato le sue cose da casa di Mirco Rossi: le parole su Alessia Sagripanti

(Di sabato 26 ottobre 2024)ha scelto di rispondere apertamente ai fan diche le hanno chiesto del suo ex,, e della sua nuova compagna. In un messaggio schietto e sentito, lahato i motivi per cui la loro relazione è giunta al termine, ammettendo ditentato di ricucire il legame ancheil falò di confronto. Tuttavia, ha capito che “aveva cuore e testa altrove”. La sua riflessione, pubblicata su Instagram, si estende anche alle critiche ricevute da Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne, dove ha precisato di non voler attaccare. La sua risposta sincera ha fatto riflettere molti fan sull’importanza della crescita personale anche nei momenti più duri.