Gaeta.it - Si chiama sugo finto ma non ha nulla da invidiare alla ricetta tradizionale: questo ragù vegetale è una bomba

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Buono come quello classico, forse anche di più, ilè interamenteed è davvero gustosissimo, assolutamente da provare. Il “” riprende una delle ricette tradizionali italiane che incarna la semplicità e la creatività della cucina casalinga. Questa preparazione affonda le sue radici nella tradizione contadina, dove l’ingegno e la necessità di utilizzare ingredienti economici e facilmente reperibili erano fondamentali. Ma cosa si intende esattamente per “”? La risposta è più interessante di quanto si possa immaginare. Il termine “” incontesto si riferiscemancanza di carne nel. Nella cucina italiana, ilspesso include carne macinata o pezzi di carne per arricchire il sapore del piatto.