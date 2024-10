Scopri “La luna vista dalla luna”, L’album di Alessia Martegiani (Di sabato 26 ottobre 2024) “La luna vista dalla luna” è il nuovo album della cantante Alessia Martegiani, innovativo e ispirato a Italo Calvino, tra poesia, musica, racconti e melodia. Infatti, è ispirato dai racconti de “Le cosmicomiche” di Calvino e include dieci brani originali e presenta molteplici sonorità. Seppur contaminate da diversi generi musicali, le canzoni mantengono una precisa coerenza stilistica. “La luna vista dalla luna”, Il Nuovo Album di Alessia Martegiani Il nuovo progetto musicale di Alessia Martegiani riesce a unire poesia e musica tramite l’interpretazione originale di storie ispirate a “Le cosmicomiche” di Italo Calvino. Questo album, intitolato “La luna vista dalla luna”, presenta un percorso sonoro ricco di emozioni e atmosfere avvolgenti. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “La luna vista dalla luna”, L’album di Alessia Martegiani Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024) “La” è il nuovo album della cantante, innovativo e ispirato a Italo Calvino, tra poesia, musica, racconti e melodia. Infatti, è ispirato dai racconti de “Le cosmicomiche” di Calvino e include dieci brani originali e presenta molteplici sonorità. Seppur contaminate da diversi generi musicali, le canzoni mantengono una precisa coerenza stilistica. “La”, Il Nuovo Album diIl nuovo progetto musicale diriesce a unire poesia e musica tramite l’interpretazione originale di storie ispirate a “Le cosmicomiche” di Italo Calvino. Questo album, intitolato “La”, presenta un percorso sonoro ricco di emozioni e atmosfere avvolgenti.

