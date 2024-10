Ilnapolista.it - Conte: «Noi i punti che dovevamo fare li abbiamo fatti, adesso andiamo a San Siro e vediamo»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Lecce per 1-0 grazie al gol di Di Lorenzo.: «Bisogna capire che serve maturità, pazienza»r guarderà Inter-Juve? «Guarderà di sicuro Inter-Juve. La passione per questo sport mi porta a vedere una partita del genere. La guardiamo sapendo che sono due squadre forti.massimo rispetto. La guardiamo e ce la gustiamo». Un commento sulla partita: «Oggi ho poco da rimproverare la mia squadra. Ho visto le statistiche. Prima parlavi del possesso palla, matirato 24 volte eavuto 16 calci d’angolo. Loro bravi a difendere, noi bravi ad attaccare. Quando non trovi gol può subentrare un po’ di nervosissimo. Io ero convinto che prima o poi la palla sarebbe entrata. Li ho visto un po’ nervosi e ansiosi.