Gaeta.it - “C’è ancora domani”: il film che ha rivoluzionato il panorama cinematografico italiano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 26 ottobre segna un anno dall’uscita nelle sale di “C’è“, il primo lungometraggio diretto da Paola Cortellesi. Questa pellicola ha superato ogni aspettativa, non solo per il suo impatto al botteghino, ma anche per la sua capacità di coinvolgere una vasta platea, inducendo un dibattito approfondito tra generi e generazioni. “C’è” è diventato un fenomeno culturale che ha lasciato il segno nelnon solo, ma anche internazionale. Un successo strabiliante al box office Con un incasso di 36,8 milioni di euro e 5,4 milioni di spettatori, “C’è” è diventato ilpiù visto in Italia del 2023, superando titoli di grande successo come “Barbie” e “Oppenheimer“.