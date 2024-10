Schlein | stavolta Liguria può cambiare

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 19.18 "E' la volta buona, questa volta lacambia".Così la segretaria del Pd, chiudendo la campagna per le Regionali,a Genova, dove Orlando è candidato per il Centrosinistra."Ogni forza porta il suo valore aggiunto". "Si scrive Bucci, ma si legge Toti, in continuità con un sistema di potere che dobbiamo lasciarci alle spalle",sottolinea."Meloni dice che sulla Sanità non sappiamo fare i conti,ma è lei che mente sui numeri: 4,5 mln di italiani rinunciano a curarsi".E "prendono in giro i pensionati, con 3 euro di aumento".