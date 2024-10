Il Passo dello Stelvio spegne 200 candeline (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo Stelvio spegne duecento candeline e un pool di enti prepara le celebrazioni. Il Passo dello Stelvio, a 2.758 metri d’altezza, è il più alto d’Italia e il secondo in Europa dopo l’Iseran. Il valico alpino tra Lombardia e Trentino Alto Adige è mitica meta di sciatori, ciclisti, motociclisti ed escursionisti che transitano sulla strada caratterizzata da 42 tornanti salendo da Bormio, e da 48 salendo da Prato allo Stelvio, ideata da Carlo Donegani negli anni Venti del XIX secolo. Le celebrazioni dureranno un anno intero e coinvolgeranno anche la Regione, la Provincia di Sondrio, il Comune di Bormio, Ersaf e Parco Nazionale dello Stelvio, Fondazione Bormio e Anas. Bormio, dove ricade per intero la strada dello Stelvio fino al valico, avrà un ruolo centrale nelle celebrazioni. Ilgiorno.it - Il Passo dello Stelvio spegne 200 candeline Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Loduecentoe un pool di enti prepara le celebrazioni. Il, a 2.758 metri d’altezza, è il più alto d’Italia e il secondo in Europa dopo l’Iseran. Il valico alpino tra Lombardia e Trentino Alto Adige è mitica meta di sciatori, ciclisti, motociclisti ed escursionisti che transitano sulla strada caratterizzata da 42 tornanti salendo da Bormio, e da 48 salendo da Prato allo, ideata da Carlo Donegani negli anni Venti del XIX secolo. Le celebrazioni dureranno un anno intero e coinvolgeranno anche la Regione, la Provincia di Sondrio, il Comune di Bormio, Ersaf e Parco Nazionale, Fondazione Bormio e Anas. Bormio, dove ricade per intero la stradafino al valico, avrà un ruolo centrale nelle celebrazioni.

