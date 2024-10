Crisi automotive, operai di nuovo in piazza a Roma (Di venerdì 25 ottobre 2024) Economia. La Crisi perdurante del settore auto riporta gli operai in piazza a Roma. Servizio di Caterina Dall’Olio Crisi automotive, operai di nuovo in piazza a Roma TG2000. Tv2000.it - Crisi automotive, operai di nuovo in piazza a Roma Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Economia. Laperdurante del settore auto riporta gliin. Servizio di Caterina Dall’OliodiinTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crisi dell’auto - corteo Cgil Cisl e Uil. Protestano gli operai - La crisi dell’auto si ripercuote sui lavoratori e le tute blu scendono in piazza a Roma. Il servizio di Pierluigi Vito The post Crisi dell’auto, corteo Cgil Cisl e Uil. Protestano gli operai first appeared on TG2000. (Tv2000.it)

Crisi Electrolux - contratti di solidarietà per gli operai di Porcia - Electrolux e i sindacati hanno firmato a Mestre un accordo per i contratti di solidarietà. Una scelta che, gravando sugli stipendi dei lavoratori, mantiene al momento i livelli occupazionali in un momento di forte cristi per tutto il gruppo ... (Pordenonetoday.it)

I due fronti della crisi. Domani vertici cruciali. E il sindaco di Masi apre le porte agli operai - E’ il tempo della solidarietà mentre già girano le lancette, il conto alla rovescia verso due scadenze che tengono con il fiato sospeso lavoratori e una provincia. Domani ci sarà un incontro in Regione con la Regal Rexnord. Si metteranno attorno ... (Ilrestodelcarlino.it)

Stellantis - sciopero degli operai il 18 ottobre : protesta per la crisi del settore auto - È fissato per il prossimo 18 ottobre lo sciopero degli operai di Stellantis, che si fermeranno per 8 ore in segno di protesta alla sempre più critica situazione del settore auto. Fim, Fiom e Uilm, infatti, hanno deciso di organizzare una ... (Quifinanza.it)