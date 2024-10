Yamal come Leo Messi: «Voglio diventare una leggenda del Barcellona» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le dichiarazioni della giovane promessa del Barcellona Lamine Yamal: il giuramento fatto nei confronti della squadra blaugrana In un’intervista a LALIGA World, la giovane promessa del Barcellona Lamine Yamal ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «Quest’anno quando ricevo il pallone sento che gli spalti iniziano a urlare, e questo mi motiva molto. Vorrei Calcionews24.com - Yamal come Leo Messi: «Voglio diventare una leggenda del Barcellona» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le dichiarazioni della giovane promessa delLamine: il giuramento fatto nei confronti della squadra blaugrana In un’intervista a LALIGA World, la giovane promessa delLamineha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «Quest’anno quando ricevo il pallone sento che gli spalti iniziano a urlare, e questo mi motiva molto. Vorrei

Rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale dopo l'affaticamento muscolare alla gamba sinistra accusato dopo la partita con la Danimarca, Lamine Yamal è stato sottoposto ad esami medici che hanno escluso lesioni muscolari. Flick potrebbe però tenerlo a riposo col Siviglia in vista di Bayern e Real.

