Pecchia rinnova fino al 2027 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fabio Pecchia e il Parma ancora insieme per altri due anni. Trovato l'accordo fino al 30 giugno del 2027. Superati anche gli ultimi scogli.IN AGGIORNAMENTO Parmatoday.it - Pecchia rinnova fino al 2027 Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fabioe il Parma ancora insieme per altri due anni. Trovato l'accordoal 30 giugno del. Superati anche gli ultimi scogli.IN AGGIORNAMENTO

