Nuove accise minacciano il commercio di vino nel Regno Unito: più alto è il grado alcolico più si paga

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si prospetta un futuro piuttosto difficile per ilnel. I prezzi delle bottiglie dipotrebbero vedere un aumento a causa di una modifica del sistema dellesugli alcolici. L'allarme è stato lanciato dalla Wine and Spirit Trade Association (Wsta), che sottolinea come questa prospettiva si sommerebbe in maniera preoccupante a una situazione già complicata in quanto «le vendite di alcolici nelsono diminuite a seguito del più grande aumento delle tasse sull'alcol degli ultimi 50 anni, che è entrato in vigore nell'agosto 2023 e ha visto aumenti di oltre il 10% dei dazi per gli alcolici e la birra e almeno un aumento del 20% dei dazi per la maggior parte del». Come cambiano le imposte Attualmente, per tutti vini con gradazione compresa tra l'11,5% e il 14,5%, esiste un’unica accisa che equivale a 2,67 sterline.