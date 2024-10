Cnn:Idf usa palestinesi Gaza come scudi (Di giovedì 24 ottobre 2024) 17.55 L'Eercito israeliano ha costretto i palestinesi a entrare in case e gallerie potenzialmente piene di trappole esplosive a Gaza per evitare di mettere in pericolo le sue truppe. Lo raccontano un soldato Idf e 5 ex detenuti a Cnn: affermano che la pratica di usare i palestinesi come scudi umani, nota come "protocollo delle zanzare", era prevalente tra le unità israeliane a Gaza. Intanto Abu Mazen, presidente dell'Anp, al vertice Brics a Kazan ha accusato Israele di voler "svuotare" la Striscia di Gaza della popolazione palestinese. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 17.55 L'Eercito israeliano ha costretto ia entrare in case e gallerie potenzialmente piene di trappole esplosive aper evitare di mettere in pericolo le sue truppe. Lo raccontano un soldato Idf e 5 ex detenuti a Cnn: affermano che la pratica di usare iumani, nota"protocollo delle zanzare", era prevalente tra le unità israeliane a. Intanto Abu Mazen, presidente dell'Anp, al vertice Brics a Kazan ha accusato Israele di voler "svuotare" la Striscia didella popolazione palestinese.

Gaza - “al nord oltre 770 morti in 19 giorni”. Abbas : “Israele vuole svuotare la Striscia dai palestinesi” - . L'articolo Gaza, “al nord oltre 770 morti in 19 giorni”. Israele vuole “svuotare” la Striscia di Gaza dai palestinesi, soprattutto nella parte settentrionale, ha detto il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas. Secondo l’ospedale Al Awda, citato da Sky News, tra le vittime ci sono anche bambini. (Ilfattoquotidiano.it)

Medioriente : Abbas - Israele cerca di svuotare Gaza dai palestinesi - “È passato un anno intero dalla più grande catastrofe che il popolo palestinese abbia vissuto dopo la Nakba del 1948, ovvero la guerra israeliana in cui crimini di genocidio e pulizia etnica vengono commessi nella Striscia di Gaza”, ha detto Abbas in un discorso ai membri del gruppo Brics, come riporta il Times of Israel, “questo fa parte di un piano per svuotare il territorio della sua popolazione, soprattutto ora nel nord di Gaza dove le forze di occupazione stanno ricorrendo alla fame della popolazione”. (Lapresse.it)

Abu Mazen - 'Israele vuole svuotare Gaza dei palestinesi' - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen (Mahmud Abbas), ha accusato Israele di volere "svuotare" la Striscia di Gaza della popolazione palestinese. . Abu Mazen parlava a Kazan al vertice dei Brics allargato, con la partecipazione di una quarantina di Paesi e del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. (Quotidiano.net)