Arresti e sequestri per corruzione in appalti pubblici legati al Pnrr (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di un gruppo di persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Queste pratiche illecite riguardano l'aggiudicazione di appalti legati a lavori pubblici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla gestione dell'accoglienza dei migranti. L'indagine è stata condotta dall'ufficio di Roma della Procura europea e rappresenta un passo significativo nella lotta alla corruzione, in particolare in relazione a fondi pubblici destinati a progetti cruciali per il Paese.

