Aeroporto di Catania: il masterplan 2030 investe 600 milioni per raggiungere 20 milioni di passeggeri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Aeroporto di Catania si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione del masterplan 2030, un progetto ambizioso che prevede investimenti complessivi pari a 600 milioni di euro nei prossimi cinque anni. Questo piano non solo mira a modernizzare l’infrastruttura esistente, ma anche a posizionare lo scalo come un hub strategico a livello nazionale ed internazionale. Tra le principali iniziative rientrano l’ampliamento del sedime aeroportuale e la costruzione di una nuova pista che consentirà operazioni sempre più efficienti. L’obiettivo finale è di superare i 20 milioni di passeggeri annuali, un traguardo ambizioso che potrebbe stimolare notevolmente l’economia della Sicilia. Gaeta.it - Aeroporto di Catania: il masterplan 2030 investe 600 milioni per raggiungere 20 milioni di passeggeri Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’disi prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione del, un progetto ambizioso che prevede investimenti complessivi pari a 600di euro nei prossimi cinque anni. Questo piano non solo mira a modernizzare l’infrastruttura esistente, ma anche a posizionare lo scalo come un hub strategico a livello nazionale ed internazionale. Tra le principali iniziative rientrano l’ampliamento del sedime aeroportuale e la costruzione di una nuova pista che consentirà operazioni sempre più efficienti. L’obiettivo finale è di superare i 20diannuali, un traguardo ambizioso che potrebbe stimolare notevolmente l’economia della Sicilia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aeroporto di Catania - presentato il masterplan 2030 : si punta ai 20 milioni di passeggeri - Ampliamento del sedime aeroportuale verso Sud-Ovest e Sud e realizzazione di una nuova pista di volo lunga 3000 metri, trasformata in taxiway, con raccordi e aree di sicurezza. Questi alcuni degli interventi inseriti nel Masterplan 2030 dell'aeroporto di Catania che oggi è stato al centro di un... (Cataniatoday.it)

Masterplan aeroporto Catania - 600 milioni e pista di 3 km - "L'aeroporto è un'infrastruttura cruciale non soltanto per Catania, ma per tutta la Sicilia - ha affermato Nico Torrisi - la riqualificazione in corso ha l'obiettivo di rendere l'aeroporto più efficiente, moderno e in linea con gli standard internazionali, migliorando così l'esperienza dei passeggeri e l'attrattività del territorio. (Quotidiano.net)

Aeroporto di Catania - presentato il piano di investimenti : si punta ai 20 milioni di passeggeri - Ampliamento del sedime aeroportuale verso Sud-Ovest e Sud e realizzazione di una nuova pista di volo lunga 3000 metri, trasformata in taxiway, con raccordi e aree di sicurezza. Questi alcuni degli interventi inseriti nel Masterplan 2030 dell'aeroporto di Catania che oggi è stato al centro di un... (Cataniatoday.it)