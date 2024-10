Ilfattoquotidiano.it - Un libro e i consigli della psicoterapeuta per gestire la rabbia nei bambini: “Fategliela esprimere, lasciateli piangere e urlare. Così si liberano dal dolore”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Comegli episodi dinei? Laè un’emozione con cui ci confrontiamo fin dall’inizionostra vita, nasce da una reazione dovuta a stimoli. Ogni bambino la esprime in un modo diverso attraverso urla, capricci, pianti e a volte comportamenti aggressivi verso sé stessi e verso gli altri, che spesse volte i genitori fanno fatica a gestirli. Un valido strumento e supporto per lavorare su questa tematica sono i libri che trattano questo argomento, tra questi: Luigina cuor di, edito da Coccolebooks e scritto dalla professoressa Maria Rita Parsi, psicopedagogista e. Ilpuò rappresentare un’occasione per approfondire questa tematica e indurre ia compiere un percorso di consapevolezza emotiva che li guida attraverso il dialogo e l’ascolto.