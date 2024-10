Gaeta.it - Musicultura 2025: al via la ricerca di nuovi talenti musicali per il festival

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La 36/a edizione disi prepara a rivelaredella canzone italiana, incoraggiando la partecipazione di artisti e autori emergenti. L’appuntamento annuale si distingue per la sua attenzione alla dimensione artistica della musica, senza limitazioni di genere e stile. Con il bando aperto fino al 12 novembre 2023, ilinvita tutti coloro che desiderano far sentire la propria voce attraverso le canzoni a farsi avanti e a condividere la loro arte. I dettagli del bando e le opportunità per gli artisti Il bando di partecipazione è rivolto a tutti gli autori e coautori di braniche abbiano compiuto almeno 16 anni. È un’occasione unica per i giovani artisti di mettere in luce la loro creatività e di confrontarsi con una giuria esperta.